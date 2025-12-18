В Карелии похолодает и выпадет снег на выходных

В воскресенье, 21 декабря, в Карелии ожидается резкая смена погодных условий и повсеместное похолодание со снегопадами.
До конца недели в регионе сохранится аномально теплая для декабря погода, сообщает Карельский ГидроМет. Ночные температуры — от слабого минуса на севере до плюса на юге, днем — от +1°C до +5°C. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега в большинстве районов.
В воскресенье, 21 декабря, атмосферные потоки перестроятся. С севера республики начнет поступать холодный арктический воздух. Ветер сменится на северо-западный, осадки перейдут в снег, а температура начнет падать до минусовых значений. На юге Карелии похолодание наступит в ночь на понедельник, 22 декабря.
В последующие дни температура на всей территории республики окончательно опустится в зимний минус. Циклоны с севера Атлантики принесут неустойчивую погоду со снегопадами, перепадами давления и температуры. На юге Карелии, где снежный покров почти сошел, вновь сформируется устойчивый снежный покров.
