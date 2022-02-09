В Карелии поисковики достают из болота штурмовик времен Великой Отечественной войны

Поисковики Северо-запада пытаются поднять фронтовой штурмовик Ил-2, упавший в годы Великой Отечественной войны в болото у деревни Хюрсюля Суоярвского района.

Место падения самолета обнаружили еще три года назад местные охотники. О своей находке они сообщили в карельский поисковый отряд «По следам погибших самолетов». Часть обломков уже разобрали местные жители на металлолом. Поэтому поисковики приняли решение нынешней зимой поднять штурмовик и определить личности членов экипажа. Об этом пишет «РГ».

В экспедицию в Карелию отправились 25 энтузиастов, в том числе жители Ленинградской и Вологодской областей. Извлечь из болота самолет полностью им пока не удалось — его лишь приподняли. Помешали слишком сильные морозы и короткий световой день.

По словам заместителя председателя поискового отряда «По следам погибших самолетов» Александра Нестерова, в апреле нынешнего года организуют вторую экспедицию, чтобы вывезти обломки самолета и найти части с серийным номером. Тогда можно будет установить экипаж и, возможно, узнать, почему восемьдесят лет назад штурмовик сделал вынужденную посадку на карельское болото.