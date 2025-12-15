В Карелии поисковики обнаружили обломки боевого самолёта времён Великой Отечественной войны

В ходе полевой экспедиции на территории Салминского района Республики Карелия поисковый отряд обнаружил фрагменты боевого самолёта, предположительно участвовавшего в боях Великой Отечественной войны.
Находка сделана в лесном массиве в районе, указанном по архивным документам и свидетельствам местных жителей, сообщает отряд «Память».
Поисковые работы на месте находки продолжаются.
Во время Великой Отечественной Войны Салминский район (ныне часть Питкярантского района Карелии) был на прифронтовой территории, пережил тяжёлые бои и оккупацию 1941–1944 годов, с разрушениями, сжиганием деревень и активным партизанским движением, а после войны его финское население было переселено, и территория вошла в состав СССР, став частью Карельской АССР. Здесь велись бои за важные высоты, переправы, а поисковые отряды до сих пор находят остатки техники времен ВОВ, как, например, обломки самолета в лесном массиве, подтверждающие интенсивность боев. (прим. автора).
