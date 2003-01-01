В Карелии поисковики подняли останки 130 бойцов Красной армии

В масштабной патриотической акции по увековечиванию памяти без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны приняли участие более 200 сотрудников органов принудительного исполнения из 50 регионов, а также участники поисковых отрядов республики. В церемонии захоронения и закрытия Вахты Памяти принял участие заместитель главы Карелии Роман Голубев.

14 августа в Медвежьегорском районе состоялась церемония захоронения останков советских воинов, найденных в ходе Всероссийской Вахты Памяти ФССП России — 2025 «Карельский фронт».

С 5 по 14 августа более 200 сотрудников органов принудительного исполнения из 50 регионов России проводили поисковые работы в Медвежьегорском районе. Им удалось поднять останки 130 бойцов Красной армии, сражавшихся здесь в годы Великой Отечественной войны. Останки еще 33 погибших ранее обнаружили карельские поисковики отрядов «Медвежка», «По следам погибших самолетов», а также отряд «Медведи» имени Героя Советского Союза Петра Тикиляйнена. Значительный вклад в подготовку к проведению акции внес «Союз поисковых отрядов Карелии». Специалисты провели масштабную работу с архивными документами и подобрали наиболее оптимальные маршруты для проведения поисковых работ.

Разведывательная работа экспедиции принесла результаты. Уже известно, что солдаты, найденные в крупном санитарном захоронении, куда финские войска сбрасывали их тела во время жестоких боев, воевали в 263 стрелковой дивизии. Благодаря поднятым артефактам удалось выяснить, что один из найденных был рядовым. Об этом свидетельствует красная петлица на его шинели. Кроме того, после сопоставления архивных документов поисковики смогли установить, что бой проходил зимой 1942 года.

Успехом поисковой экспедиции судебных приставов стали находки, по которым уточнили, что свой последний бой здесь принял пропавший без вести 132 стрелковый полк. В церемонии захоронения и закрытия Всероссийской Вахты Памяти ФССП России принял участие заместитель Главы республики Роман Голубев. От имени руководителя региона Артура Парфенчикова он выразил слова благодарности сотрудникам ФССП и представителям карельских поисковых отрядов за проведённый нелегкий труд.

— Сегодня мы делаем еще один шаг на пути восстановления исторической памяти, чтобы каждый помнил о цене нашей свободы, цене Победы советского народа в Великой Отечественной войне, — обратился к участникам акции Роман Голубев. — Вечная память защитникам Отечества, сложившим голову на полях сражений.

К присутствующим обратился заместитель директора Федеральной службы судебных приставов — заместитель главного судебного пристава Российской Федерации, генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Воронин.

— Мы провожаем в последний путь бойцов Красной армии, которые защитили нашу Родину от фашистской агрессии. Пока в наших сердцах жива память — не забыт бессмертный подвиг бойцов и тружеников тыла, не щадивших себя ради Родины, мирного неба, ради спокойствия и благополучия живущих сегодня, — отметил заместитель директора ФССП.

Участники Вахты Памяти ФССП России с воинскими почестями в торжественной обстановке отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при защите Родины на Карельском фронте. Бойцов захоронили в братской могиле в районе поселка Повенец. Всероссийская Вахта Памяти ФССП России — 2025 «Карельский фронт» объявлена закрытой.