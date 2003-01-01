В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

Две женщины вышли из леса самостоятельно, ещё одной на помощь пришли добровольцы.

Как рассказали в отряде «Длинный Берег», волонтёры отправились на поиск в Ряймяля, где разыскивают Луизу Джабарову, которая ушла из интерната.



Но в момент, когда казалось, что работа в Ряймяля только началась, раздается звонок от дежурного КРПСС. В лесу Алатту потерялись женщины. Ситуация критическая, время не терпит.

Когда группа приехала, две женщины вышли самостоятельно из леса и ждали волонтёров, бабушка которая была с ними, оставалась в лесу. Группа поисковиков приступила к работе на отклик.

Хорошо что бабушка была с телефоном, Арсений поднял квадрокоптер, Света, Рома, Лена пошли на прочес. И вот, долгожданное сообщение: «Найдена Жива».

Напомним, ранее сообщалось, что 10 сентября женщина ушла из дома в деревне Хийденсельга. А вечером 7 сентября, около 17 часов, из интерната, расположенного в деревне Ряймяля Питкярантского округа Карелии, ушла пожилая женщина. Поиски продолжаются.