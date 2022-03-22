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В Карелии появилась уникальная лаборатория, позволяющая выявлять редкие заболевания

Новости. Общество
17:35, 23 Марта 2022
фото: © Минздрав Карелии

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О борьбе с редкими болезнями рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал об уникальной лаборатории и новом оборудовании, появившемся в Карелии. В частности, они помогают бороться с редкими микроорганизмами, устойчивыми ко многим лекарственным препаратам. Весь этот микробный мир теперь можно выявлять в уникальной микробиологической лаборатории в Республиканской инфекционной больнице, открытой в ноябре 2021 года, тогда как ранее анализы приходилось отправлять за пределы Карелии, даже в Пермь и Тюмень.

«На этом мы не останавливаемся. Недавно приобрели для ПЦР-лаборатории Сортавальской ЦРБ выделительную станцию и амплификатор, которые позволили многократно увеличить количество исследований. Напомню, что эта лаборатория обслуживает всё северное Приладожье и частично Суоярвский район», — напомнил Михаил Охлопков.

Глава республиканского Минздрава рассказал и о планах на будущее — оснастить новым оборудованием 6 медицинских организаций Карелии: Сегежскую, Сортавальскую, Беломорскую ЦРБ, Межрайонную больнице № 1, Республиканскую инфекционную больницу и Республиканский кожно-венерологический диспансер.

«Самым дорогим из оборудования является процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков. Их мы закупим 6 единиц — во все указанные больницы. Всего же на дооснащение ПЦР-лабораторий в 2022 году выделено почти 68 миллионов рублей», — раскрыл финансовую сторону вопроса Михаил Охлопков.

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