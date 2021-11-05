В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно

Выздоровевшие после коронавируса пациенты могут полностью утратить способность дышать самостоятельно из-за тотального поражения легких - такие случаи уже зарегистрированы в Карелии.

Об этом рассказал главный врач Межрайонной больницы № 1 в Костомукше Евгений Шубин.

«Последствия могут быть в виде дыхательной недостаточности. То есть легкие не восстанавливаются, и после перенесенного заболевания пациент требует кислородной поддержки. Это может быть сколько угодно долго. Просто легких нет. У нас в терапевтическом отделении лежат пациенты на кислороде, которые перенесли ковид, уже не заразны, но мы их не можем выписать, потому что они требуют постоянной кислородной поддежки. Дышать самостоятельно они уже не могут», — пояснил Шубин.

Видеозапись его интервью разместил на своей странице Вконтакте глава Минздрава Михаил Охлопков.