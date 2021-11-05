890x80
Реклама

В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно

Новости. Общество
11:22, 05 Ноября 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Новости партнеров

Выздоровевшие после коронавируса пациенты могут полностью утратить способность дышать самостоятельно из-за тотального поражения легких - такие случаи уже зарегистрированы в Карелии.

Об этом рассказал главный врач Межрайонной больницы № 1 в Костомукше Евгений Шубин.

«Последствия могут быть в виде дыхательной недостаточности. То есть легкие не восстанавливаются, и после перенесенного заболевания пациент требует кислородной поддержки. Это может быть сколько угодно долго. Просто легких нет. У нас в терапевтическом отделении лежат пациенты на кислороде, которые перенесли ковид, уже не заразны, но мы их не можем выписать, потому что они требуют постоянной кислородной поддежки. Дышать самостоятельно они уже не могут», — пояснил Шубин.

Видеозапись его интервью разместил на своей странице Вконтакте глава Минздрава Михаил Охлопков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 17
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2021 16:24
Личное мнение
Дата из Смутного времени 6
Почему за полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником.
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
«Я — аномалия системы» 13
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»