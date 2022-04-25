В Карелии появились первые грибы (ФОТО)

Житель Карелии опубликовал фотографии с грибами, выросшими прямо на снегу.

Один из подписчиков паблика «Весь Петрозаводск | Карелия» опубликовал фотографии первых найденных в этом году грибов.

«28 апреля, весна порадовала сморчками, некоторые росли прямо в снегу», — поделился радостью от находки автор фото.

В комментариях разгорелась дискуссия — подписчики выясняли, являются найденные грибы сморчками или же строчками, а также сомневались в пищевой ценности лесного чуда.

Напомним, ранее из-под снега в районе Петрозаводска показывался только мусор — так, горожанка выложила в сеть обочины на Южном проезде, утопающие в грязи. А в центре города петрозаводчане в ходе субботника собрали 210 мешков мусора.