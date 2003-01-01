В Карелии появились три новых мастера спорта России

Приказом Министерства спорта Российской Федерации почётное спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено троим карельским спортсменам.
Как рассказали в Центре спортивной подготовки, мастером спорта по бодибилдингу стал Денис Николаев. Денис тренируется самостоятельно, показывая, что сила характера и самоотдача способны привести к высоким результатам.
Также звание мастера спорта по киокушин присвоено Роману Шмакову, спортсмену Центра спортивной подготовки Карелии. Поздравляем Романа и его тренера — Инну Юрьевну Шишкину.
Еще один мастер спорта — по пауэрлифтингу — Елена Макаренко. Поздравляем спортсменку и её тренеров — Антона Солодова и Дмитрия Макаренко.