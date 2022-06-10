В Карелии появился еще один пункт приема клещей на исследование

Исследование клещей теперь доступно и на базе Республиканской инфекционной больницы.

С 15 июня жители Карелии могут сдать клещей на исследование в лабораторию Республиканской инфекционной больницы. Прием клещей будет осуществляться ежедневно на базе пункта ПЦР-тестирования (бокс №10). График работы: понедельник-пятница, с 8:00 до 18:00; суббота-воскресенье, праздничные дни с 9:00 до 14:00. Стоимость исследования 1200 руб. Оплата производится по безналичному расчету в пункте тестирования. Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

В ведомстве напомнили, на базе Центральной микробиологической лаборатории Республиканской инфекционной больницы с ноября 2021 года выполняется большое количество исследований на возбудители различных инфекций, начиная от респираторных вирусов, COVID-19, возбудителей кишечных инфекций и инфекций, передающихся половым путем и другие.

Сейчас особую актуальность для жителей Карелии, эндемичной по клещевому энцефалиту и болезни Лайма, приобретают исследования на возбудителей этих инфекций, которые передаются иксодовыми клещами.

Чтобы сдать клеща на исследования, медики просят соблюдать следующие требования: клещ доставляется в чистом, герметичном, закрывающемся флаконе или контейнере. При отсутствии возможности оперативно доставить удаленного клеща, необходимо хранить его в морозильной камере холодильника до отправки.

Консультация пациентов после укуса клеща при наличии позитивного результата, полученного из любой лаборатории, и пациентов с признаками заболевания без проведения анализа, осуществляется круглосуточно, бесплатно на базе приемного отделения Республиканской инфекционной больницы.

Ранее сообщалось, исследование клещей на наличие возбудителей клещевых инфекций и вирусов в регионе проводит лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии. Она расположена в Петрозаводске на улице Пирогова, д. 12 (вход через подъезд № 2).