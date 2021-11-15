В Карелии появился мобильный офис для оказания бесплатной юридической помощи в глубинке

Карельское Госюрбюро получило мобильный офис на базе «ГАЗели» для обслуживания жителей отдаленных районов, сообщили в правительстве республики.

Специальные машины, произведенные по заказу Минюста России, направлены в 30 регионов, включая Карелию. Как рассказала начальник Госюрбюро республики Татьяна Тимофеева, мобильные офисы на базе машин «ГАЗель NEXT» будут использоваться специалистами для приема жителей в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, а также при чрезвычайных ситуациях, когда у граждан нет возможности воспользоваться помощью государственных юридических бюро или адвокатов.

Мобильный пункт юридической помощи — это настоящий кабинет, рассчитанный на автономную работу. Внутри имеются рабочая зона персонала и зона для приема граждан. Салон оснащен удобной мебелью для хранения документов и вещей, есть возможность подключить оргтехнику.

Ранее сообщалось, жители Карелии, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют возможность воспользоваться бесплатной юридической помощью.