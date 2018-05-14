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Новости. Культура
18:20, 14 Мая 2018

В Карелии появился музей истории туризма

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Новое учреждение торжественно открыли в ПтрГУ.

В Петрозаводском государственном университете 11 мая прошло торжественное открытие единственного в республике музея истории туризма Карелии. В корпусе ПетрГУ на улице Пушкинской ректор университета Анатолий Воронин перерезал символическую ленточку перед первой экспозицией музея. 

Экспозиция музея охватывает значительный временной период с древности до первого десятилетия XXI века. Это первая попытка собрать и упорядочить исторические материалы по карельскому туризму. При создании музея сотрудники Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ и руководитель музея, доктор экономических наук Тамара Глушанок опирались не только на исторические, архивные материалы, личные документы и вещи, но и на воспоминания ветеранов туризма.



 История туризма в Карелии уходит корнями в восемнадцатый век – в то время, когда Петр Великий основал первый в России курорт – Марциальные воды. Петровские традиции познавательных и образовательных путешествий были продолжены во время правления Екатерины II, которая способствовала научным исследованиям карельской земли ведущими учеными страны. Путешественники и ученые, изучавшие наш край, были первыми предшественниками туристов, а их поездки можно считать познавательными, деловыми и паломническими турами. Им посвящен отдельный стенд музея. Однако вплоть до начала XX века. туризм на севере оставался занятием лишь ограниченной части граждан, каких-либо учреждений по организации путешествий на севере не существовало. В 1920 году, в тяжелое и неспокойное для страны время, в Карелии появилось первое экскурсионное бюро.

Первые экскурсии в музее уже состоялись, их посетили школьники петрозаводских школ. Как предполагают создатели музея истории туризма, он станет общей интерактивной площадкой для различных направлений подготовки специалистов университета.

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