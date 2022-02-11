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В Карелии появился новый авторский новостной YouTube-канал

Новости. Общество
21:50, 11 Февраля 2022
фото: фото Максима Берштейна

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Журналисты холдинга, объединяющего сразу несколько популярных в Карелии изданий, запустили в эфир собственный YouTube-канал "Фактор News".

В качестве пилотного проекта на канале стартовала программа, освещающая самые интересные события региона, которые случились на минувшей неделе.

Авторами передачи стали известные в республике журналисты, в качестве ведущего выступает хорошо знакомый карельскому зрителю телерепортер Денис Погребной. Производством занялось рекламное агентство OPTIMIZER.

фото Игоря Подгорного

По замыслу авторов проекта, новый канал должен стать альтернативой новостям и аналитическим программам в их современном виде. Здесь в приоритете – сарказм и парадоксальность. Но внешняя несерьезность подхода ни в коем случае не будет отражаться на точности и достоверности фактов, заверяют журналисты. 

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