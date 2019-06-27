В Карелии появился новый участок трассы

Движение по 14-километровому отрезку в Лахденпохском районе Карелии запустят осенью, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Новый участок дороги построен в обход поселка Ихала по параметрам III категории с двумя полосами движения по 3,5 м шириной каждая. Это позволит увеличить пропускную способность дороги. Еще одна задача, которую решили дорожники, построив объект – спрямление трассы. Теперь здесь нет крутых подъемов и спусков, обеспечена максимально полная видимость, а это значит, что уровень безопасности дорожного движения повысится, а путь до границы с Финляндией станет короче почти на 4 км.

Новый участок имеет пересечение с железной дорогой Санкт-Петербург – Сортавала. Для безопасного проезда автотранспорта через нее построен путепровод, рассчитанный на современные нагрузки. С ними справится и новый 137-метровый мест через р. Иййоки, при проектировании которого также учли необходимость пропуска большегрузного транспорта.

Движение по новому участку дороги запустят осенью.