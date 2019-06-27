Подписаться
Новости. Общество
10:19, 27 Июня 2019
фото: ФКУ Упрдор "Кола"

В Карелии появился новый участок трассы

Загрузка...

Движение по 14-километровому отрезку в Лахденпохском районе Карелии запустят осенью, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Новый участок дороги построен в обход поселка Ихала по параметрам III категории с двумя полосами движения по 3,5 м шириной каждая. Это позволит увеличить пропускную способность дороги. Еще одна задача, которую решили дорожники, построив объект – спрямление трассы. Теперь здесь нет крутых подъемов и спусков, обеспечена максимально полная видимость, а это значит, что уровень безопасности дорожного движения повысится, а путь до границы с Финляндией станет короче почти на 4 км.

Новый участок имеет пересечение с железной дорогой Санкт-Петербург – Сортавала. Для безопасного проезда автотранспорта через нее построен путепровод, рассчитанный на современные нагрузки. С ними справится и новый 137-метровый мест через р. Иййоки, при проектировании которого также учли необходимость пропуска большегрузного транспорта.

Движение по новому участку дороги запустят осенью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

Аналитика

26.06.2019 11:48
Обществоведение
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 10
Городской суд Петрозаводска вынес частное определение о грубых нарушениях закона карельскими приставами, которые на протяжении нескольких лет не смогли снести торговую пристройку "Невский пассаж".
"Общественное обсуждение" по-тихому 9
24.06.2019 13:53
Ни участия, ни побед 7
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 10
24.06.2019 09:12
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2019 15:40
Личное мнение
"Предприниматель будет сидеть" 2
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»