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В Карелии появился представитель фонда «Сколково»

Новости. Общество
18:40, 06 Августа 2021
фото: © Фонд «Сколково»

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Директор Фонда венчурных инвестиций республики Борис Валит стал региональным представителем Фонда «Сколково» в Карелии, сообщили в карельском Минэке.

На базе Фонда венчурных инвестиций Карелии местным компаниями будет оказываться помощь по получению поддержки от одного из крупнейших федеральных центров инновационного развития.

Фонд «Сколково» имеет статус экстерриториальности, поэтому возможность стать участником проекта есть у компаний из любых регионов. Таким образом, компании из нашей республики смогут получить поддержку, стать участниками и пользоваться всеми выгодами данного статуса, не покидая регион.

Проект должен принадлежать направлению одной из следующих сфер:
- биомедицинские технологии;
- информационные технологии;
- космические технологии и коммуникации;
- энергоэффективность;
-ядерные технологии, новые промышленные технологии и материалы.

"Сама процедура получения статуса участника «Сколково» в настоящее время упростилась. При этом остались все льготы и возможности, предоставляемые фондом", − отметил руководитель Фонда Венчурных инвестиций Республики Карелия Борис Валит.

О мероприятиях, которые организует региональный представитель Центра Борис Валит расскажет Фонд венчурных инвестиций Карелии. Следите за обновлениями на сайте.

Вопросы о том, как получить поддержку от «Сколково», можно задать по телефону: +7 (911) 400-97-01 или по почте: fvi_info@mail.ru.

 
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