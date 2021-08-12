В Карелии появился второй лицензированный зоопарк

Лицензию получил мини-зоопарк при Ресурсном центре развития дополнительного образования, находящийся в Петрозаводске, сообщили в Россельхознадзоре.

Обладателем второй бессрочной лицензии стал Ресурсный центр развития дополнительного образования, расположенный в Петрозаводске и имеющий мини-зоопарк.

Специалисты Россельхознадзора выдали лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных после проверки, в результате которой нарушений выявлено не было.

Напомним, первую подобную лицензию в Карелии получил зоокомплекс «Три медведя» в поселке Сяпся Пряжинского района.

Россельхознадзор на протяжении 2021 года проводит работу по выдаче лицензий на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Процедуру лицензирования до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться.