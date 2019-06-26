В Карелии появится автопарк для оказания услуг по транспортировке леса

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Компания "Карелия авто" заручилась поддержкой Минэкономразвития в реализации проекта по созданию автопарка для оказания услуг лесозаготовительным фирмам по транспортировке леса.
Как сообщила пресс-служба министерства, в рамках проекта планируется покупка современного оборудования и транспортных средств на сумму более 140 миллионов рублей для транспортировки древесины от лесосеки до места её переработки.
В дальнейшем ожидается создание современной технической базы для ремонта и обслуживания грузового транспорта.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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