В Карелии появится автопарк для оказания услуг по транспортировке леса

Компания "Карелия авто" заручилась поддержкой Минэкономразвития в реализации проекта по созданию автопарка для оказания услуг лесозаготовительным фирмам по транспортировке леса.

Как сообщила пресс-служба министерства, в рамках проекта планируется покупка современного оборудования и транспортных средств на сумму более 140 миллионов рублей для транспортировки древесины от лесосеки до места её переработки.

В дальнейшем ожидается создание современной технической базы для ремонта и обслуживания грузового транспорта.

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