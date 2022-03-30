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В Карелии появится больше «умных» спортивных площадок, чем планировалось

Новости. Общество
12:40, 20 Апреля 2022
фото: © Паблик ВК «Парки Москвы»

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Российское правительство направит дополнительные деньги на развитие доступной спортивной инфраструктуры

В Карелии будут построены четыре смарт-площадки для занятий спортом. В 2022 году в стране стартует новый федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». В его рамках было запланировано строительство 110 «умных» спортплощадок в 82 регионах России. Но из-за отмены крупных международных спортивных турниров на строительство еще 80 с лишним площадок будут перераспределены дополнительно 2,4 млрд рублей. 

В Карелии планировалось построить три «умные» площадки — в Петрозаводске, Олонце и Лахденпохье. Заниматься на них смогут все желающие, независимо от возраста и материального состояния.

«Будем устанавливать четыре смарт-площадки, еще одна появится в Петрозаводске. Это уникальные спортивные объекты, оборудованные Wi-Fi. Отсканировав при помощи смартфона QR-код, можно получить инструкцию от виртуального тренера, сформировать программу тренировок и следить за правильностью выполнения упражнений. Установка площадок запланирована на 2023 год, а закупать оборудование мы будем уже сейчас», — прокомментировал Первый заместитель Министра образования и спорта Карелии Антон Чивин.

Как пообещал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, средства на закупку спортивного оборудования будут проиндексированы всем регионам.

«Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом», — сказал он во время встречи с представителями спортивной отрасли. 

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что Правительство РФ не останавливает строительство спортивных объектов, и в этом году планируется ввести в эксплуатацию 110 новых стадионов, ФОКов, бассейнов и других спортивных комплексов. 

В Петрозаводске с наступлением тепла начнется установка физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа около Лицея № 40. За счет федеральных средств на покупку оборудования для ФОКОТ выделено 20,1 млн рублей, еще около столько же предоставит республиканский бюджет для подготовки площадки.

Летом планируется завершить ремонт стадиона «Юность» в центре Петрозаводска. А на Кургане начнется строительство нового современного здания для тренеров и спортсменов, вырубки леса для этого не потребуется. Продолжается проектирование закрытого футбольного манежа на месте бывшего стадиона «Коммунальник». Начать строительные работы планируется в конце 2022 года.

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