В Карелии появятся четыре новых пункта весогабаритного контроля

До конца этого года в рамках нацпроекта в Карелии предусмотрено оборудование еще четырех автоматических пунктов весогабаритного контроля, сообщили в Минтрансе РК.

С 1 сентября в штатном режиме функционируют автоматические пункты весогабаритного контроля, установленные на 10-м километре автодороги "Шуйская-Гирвас" и 14-м километре подъезда к пограничному пункту пропуска Сювяоро. Еще два АПВГК – на 23-м километре автотрассы "Петрозаводск-Суоярви" и 8-м километре подъезда к Сегеже.

Автоматические пункты весогабаритного контроля, построенные в Карелии в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", позволяют в режиме "онлайн" фиксировать весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а также факты нарушения водителями скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

До конца этого года в рамках нацпроекта в Карелии предусмотрено оборудование еще четырех АПВГК: в Пряжинском районе (15-й километр автодороги "Крошнозеро – Эссойла"), Кондопожском районе (76-й километр дороги "Шуйская – Гирвас"), Олонецком (36-й километр автодороги "Олонец – Питкяранта – Леппясилта") и Питкярантском (134-й километр этой же дороги) районах.

Как отмечают специалисты-дорожники, большегрузный автомобиль с 10-процентным превышением допустимой массы в среднем оказывает на дорожное покрытие нагрузку, эквивалентную воздействию 200 тысяч легковых автомобилей. Поэтому нарушителям режима нагрузки на дорожное полотно грозят солидные штрафы.