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Новости. Общество
18:20, 11 Июня 2019
фото: © Сергей Павлив/ТАСС

В Карелии появятся дополнительные ретропоезда до Рускеалы

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С 29 июня по 31 августа назначат вторую пару ретропоезда на паровозной тяге по маршруту Сортавала – горный парк "Рускеала", сообщили в пресс-службе ОЖД Петрозаводска.

Поезда №923/924 будут курсировать только по субботам, отправляясь со станции Сортавала в 15.00, прибывая в Рускеалу в 16.00. Из Рускеалы ретропоезд будет отправляться в 12.30, прибывая на станцию Сортавала в 13.30.

С 1 июня между Сортавалой и горным парком "Рускеала" уже ежедневно курсирует ретропоезд №921/922.

Стоимость билета на ретропоезд по субботам составит 400,3 рублей, в остальные дни – 350,3 рублей. Кроме того, действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров.

Например, при оформлении билета по тарифу "Детский" (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 30%, для пассажиров старше 60 лет – 30%. При оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%.

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