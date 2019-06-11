В Карелии появятся дополнительные ретропоезда до Рускеалы

С 29 июня по 31 августа назначат вторую пару ретропоезда на паровозной тяге по маршруту Сортавала – горный парк "Рускеала", сообщили в пресс-службе ОЖД Петрозаводска.

Поезда №923/924 будут курсировать только по субботам, отправляясь со станции Сортавала в 15.00, прибывая в Рускеалу в 16.00. Из Рускеалы ретропоезд будет отправляться в 12.30, прибывая на станцию Сортавала в 13.30.



С 1 июня между Сортавалой и горным парком "Рускеала" уже ежедневно курсирует ретропоезд №921/922.

Стоимость билета на ретропоезд по субботам составит 400,3 рублей, в остальные дни – 350,3 рублей. Кроме того, действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров.

Например, при оформлении билета по тарифу "Детский" (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 30%, для пассажиров старше 60 лет – 30%. При оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%.