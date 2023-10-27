В Карелии появятся дополнительные средства на здравоохранение

Республика получит 2,2 млрд рублей в бюджет фонда обязательного медицинского страхования.

На заседании правительства Карелии, прошедшем сегодня, 30 октября, был рассмотрен проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024–2026 годы.

Глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков привел следующие данные по бюджету фонда: в 2024 году запланирована сумма больше 17 млрд рублей, на 2025 и 2026 — более 38 млрд рублей. Основные источники дохода фонда — субвенции из бюджета федерального фонда, доля которого в региональном бюджете составляет 98%.

По словам министра, благодаря введению специального коэффициента для регионов со сложным климатогеографическим положением, к которым относится и Карелия, регион дополнительно получит 2,2 млрд. Новый коэффициент доступности медицинской помощи, зависящий от плотности населения, составит 1,029

Таким образом, средний подушевой норматив с учетом субвенций федерального фонда в Карелии на ближайшие годы составит от 17,9 до 20,4 тысячи рублей.

Как подчеркнул руководитель Карелии Артур Парфенчиков, это оказалось важным решением для Карелии, где между населенными пунктами большие расстояния, а население немногочисленно.

«Это результат большой совместной работы с Минздравом республики, карельскими парламентариями при содействии депутата Госдумы Валентины Пивненко. Коллеги, спасибо», — подчеркнул Артур Парфенчиков.