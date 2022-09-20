В Карелии появятся еще две модульные библиотеки

Беломорская районная библиотека и библиотека в поселке Хелюля победили в конкурсном отборе нацпроекта «Культура».

Беломорская районная и в поселке Хелюля станут яркими и современными. Они победили в конкурсном отборе нацпроекта «Культура» и получат средства на ремонт, новую мебель, цифровое оборудование и пополнение книжных фондов. Работы начнутся весной. Об этом пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«А уже на следующей неделе открываем сразу три модельные библиотеки, которые преобразились в этом году, – в Калевале, Муезерском и Кондопоге. Делюсь фото. По-моему, получилось отлично», - считает руководитель республики.

Ранее сообщалось, «Мама-дом» в Петрозаводске просит помочь создать библиотеку.