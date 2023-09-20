В Карелии появятся терминалы для помощи осужденным в поиске работы

В уголовно-исполнительных инспекциях установят информационные терминалы с доступом к единой цифровой платформе «Работа в России».

В рамках пробации в уголовно-исполнительных инспекциях Карелии установят терминалы с доступом к единой цифровой платформе «Работа в России». Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН Карелии после встречи с представителями республиканского центра занятости населения.

Основная задача информационного устройства – помочь людям, которые преступили закон, успешно социализироваться после освобождения. С помощью терминалов они смогут подобрать себе подходящую вакансию в любом регионе страны и устроиться на работу сразу после выхода из мест лишения свободы.



Сотрудников УФСИН Карелии обучили работе на единой цифровой платформе «Работа в России»: им наглядно показали, как создавать резюме, а также рассказали о нюансах, которые необходимо учитывать при подаче документов.



На встрече подняли вопрос информирования потенциальных работодателей и органов занятости населения об особенностях трудоустройства граждан, которые отбыли наказание. Кроме того, сотрудники УФСИН и специалисты центра занятости обсуждали, какие навыки осужденные граждане могут получить и какие профессии освоить в исправительных учреждениях.



В пресс-службе УФСИН Карелии напомнили, что закон о пробации был принят в феврале текущего года. Пробация включает в себя меры по социальной адаптации и реабилитации граждан в трудной жизненной ситуации. Речь идет об осужденных и условно осужденных гражданах, а также о тех, кто освободился из мест лишения свободы и из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ.

Это комплексная работа не только системы исполнения наказаний, но и органов власти, а также различных учреждений и организаций, которые определены законом, вступающим в силу с 1 января 2024 года, отметили в пресс-службе УФСИН Карелии.