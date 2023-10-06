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В Карелии поймали четверых иностранцев-нелегалов

Новости. Общество
18:20, 06 Октября 2023
фото: © МВД Карелии / ВК

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Троих нарушителей закрыли до выдворения из страны, четвертый должен сам покинуть пределы России.

За первые дни рейда «Нелегал — 2023» полицейские выявили ряд нарушений. В отношении четверых иностранцев-нарушителей суды уже вынесли наказания в виде штрафов с выдворением из страны.

Одно из нарушений выявили в Сортавальском районе. Там иностранный гражданин находился в Карелии с рабочей целью въезда, при этом истек срок его трудового договора. В соответствии с миграционными требованиями иностранец обязан был продлить его или по окончании срока выехать за пределы России.

В Медвежьегорском районе был выявлен мигрант, который превысил допустимый срок нахождения в стране. Разрешенный суммарный срок временного пребывания составляет 90 суток в течение 180 суток. Иностранец фактически пребывал в России 169 дней и тоже своевременно не выехал из РФ.

В Олонецком районе выявили иностранца, который несвоевременно уплатил налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за патент и  не выехал из страны, когда срок действия патента закончился. 

В Сегежском районе мигрант работал поваром в кафе, но не имел патента на осуществление трудовой деятельности. Кроме того, в текущем году он уже привлекался  к административной ответственности за аналогичное правонарушение.  

Троих нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД Карелии до выдворения из страны. Четвертый нарушитель по решению суда должен самостоятельно покинуть пределы России.

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