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В Карелии поймали серийного вора, который специализировался на плитках шоколада

Новости. Криминал
14:00, 15 Июля 2025
фото: © Unsplash

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Мужчина за все время своей преступной деятельности украл 56 плиток шоколада и 16 банок кофе.

В Карелии поймали 47-летнего вора, который обвиняется в совершении целых семи имущественных преступлений: пяти случаев кражи, одного случая мелкого хищения и одного случая грабежа. По данным МВД республики, общая сумма ущерба за все нарушения составила более 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции завершили расследование в отношении нарушителя, его дальнейшую судьбу определит суд. Мужчина утверждает, что товары были нужны ему для личного пользования. Нарушителю грозит до пяти лет заключения.

По предварительным данным, первое нарушение он совершил в одной из деревень: он решил зайти в магазин, откуда вынес три банки кофе, гель для бритья, пару носков и порцию готового салата и не расплатился.

Второе нарушение произошло спустя месяц после первого инцидента, и нарушитель решил аналогичным способом украсть семь бутылок коньяка в магазине Прионежского поселка. Третье нарушение не заставило себя долго ждать: мужчина в тот же день поехал в другой населенный пункт района, где вынес из очередного магазина 15 плиток шоколада и пять банок кофе.

После кражи шоколада и кофе он выдержал небольшую паузу в своей преступной деятельности, и следующее нарушение произошло только спустя пару дней. В этот раз он ехал на такси и заприметил по пути торговую точку. Преступник попросил таксиста подождать его, пока тот незаконно восполняет запасы. Зайдя в магазин, он решил убрать под куртку больше 20 упаковок сыра, которые он достал из холодильников, пока никто не видел. На сырах он не остановился: у воришки под курткой нашлось место для 10 упаковок форели. Он вышел из магазина незамеченным, что замотивировало его еще раз туда зайти, о чем он сообщил таксисту и вновь попросил подождать его. Мужчина переодел куртку и за второй заход вынес из магазина 32 плитки шоколада и одну упаковку форели.

На счету у фигуранта еще два случая нарушений. Он украл девять плиток молочного шоколада, а в другом случае под курткой оказались восемь банок кофе, семь банок тушеной говядины и пять пар мужских носков. Но его похождениям наступил конец, когда его заметила сотрудница магазина и попросила его отдать похищенное. Обвиняемый проигнорировал просьбы сотрудницы и выбежал из магазина.

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