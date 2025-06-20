В Карелии поймали вора бытовой химии

Мужчина специально поехал в Прионежский район, чтобы совершить кражу.
В Карелии поймали петрозаводчанина, который украл средства личной гигиены и несколько банок кофе. По данным МВД, он похитил товар почти на 14 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже, нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.
Известно, что преступник специально поехал в поселковый магазин, в чем сам признался сотрудникам правоохранительных органов. Работник магазина рассказал полиции, что мужчина сложил в рюкзак несколько упаковок кофе, а также средства бытовой химии: шампуни, гели для душа, пену для бритья и другое.
30-летний петрозаводчанин пронес все мимо кассы и не оплатил. После кражи он поехал домой на попутке. Краденое он сбыл. Позже полиция его задержала, и он дал признательные показания.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание