В Карелии поймали жителя Ленобласти, изнасиловавшего девочку-подростка

Следователи доказали вину 31-летнего мужчины, совершившего насилие в отношении 15-летней девочки, сообщили в Следкоме Карелии.

Олонецкие следователи собрали доказательства виновности 31-летнего жителя Ленинградской области в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Как установило следствие и суд, в феврале 2022 года подсудимый списался в интернете с незнакомой ему 15-летней девочкой и уговорил ее скинуть ему фотографии интимного характера.

Через некоторое время он пригласил девочку на встречу и, запершись с ней в автомобиле, совершил преступление против половой неприкосновенности.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.