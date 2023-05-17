В Карелии поймали жителя Ленобласти, изнасиловавшего девочку-подростка

Следователи доказали вину 31-летнего мужчины, совершившего насилие в отношении 15-летней девочки, сообщили в Следкоме Карелии.
Олонецкие следователи собрали доказательства виновности 31-летнего жителя Ленинградской области в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней.
Как установило следствие и суд, в феврале 2022 года подсудимый списался в интернете с незнакомой ему 15-летней девочкой и уговорил ее скинуть ему фотографии интимного характера.
Через некоторое время он пригласил девочку на встречу и, запершись с ней в автомобиле, совершил преступление против половой неприкосновенности.
Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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