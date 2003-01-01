В Карелии полицейские-близнецы нашли заблудившихся грибников

Братья-участковые отличились в первый же месяц работы в правоохранительных органах.

В Карелии два участковых полицейских, братья-близнецы, нашли в лесу заблудившихся грибников. Об этом сообщили в МВД республики.

Вечером в Пряжинском районе в полицию позвонил молодой человек и сообщил, что его родители ушли утром за грибами и ягодами возле поселка Эссойла, но домой так и не вернулись.

Супруги не смогли найти обратную дорогу к своей машине. На поиски отправились лейтенанты полиции Вадим и Иван Драбо. Они недавно окончили Санкт-Петербургский университет МВД и только с 1 сентября приступили к работе участковыми.

Полицейские нашли автомобиль грибников и начали в сумерках прочесывать лес, подавая сигналы фонариком. Через час поисков они нашли пропавших грибников.

Супруги поблагодарили полицейских за помощь и попросили руководство района поощрить братьев.

