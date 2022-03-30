В Карелии полицейские и их семьи могут сказать «Доброе слово» на конкурсе

МВД приглашает своих сотрудников принять участие в литературном конкурсе «Доброе слово».

Первый этап литературного конкурса МВД России «Доброе слово» проводится на региональном уровне с 1 мая по 15 июня. Его участниками могут стать сотрудники ОВД, ветераны, госслужащие, работники и члены их семей, рассказали в ведомстве.

В этом году конкурс проходит в следующих номинациях: «Роман (Повесть)», «Рассказ», «Поэма (стихотворение)», «Моя Полиция (поэзия)», «Моя Полиция (проза)», «Детективная проза».

Участники конкурса могут одновременно представить работы в нескольких номинациях. В каждой номинации могут быть рассмотрены не более пяти произведений одного автора, созданные в течение последних пяти лет.

Уровень авторского мастерства и художественные достоинства работ будут оцениваться компетентным жюри, в состав которого войдут представители Общественного совета при МВД по Карелии. Произведения победителей первого этапа литературного конкурса будут направлены в Культурный центр МВД России.

За справочной информацией можно обратиться в Культурный центр МВД по Карелии по телефону: (814-2)715-293.