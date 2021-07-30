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В Карелии полицейские поймали пенсионера, незаконно поймавшего десять рыб

Новости. Криминал
16:48, 02 Августа 2021
фото: © Пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте

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Сотрудники лоухской полиции пресекли незаконную добычу рыбы: в отношении пенсионера-рыбака возбуждено уголовное дело.

Сотрудники лоухской полиции обнаружили на берегу Белого моря жителя одного из поселков. Об этом сообщает МВД.

Мужчину заметил участковый уполномоченный полиции, когда тот проверял сети на берегу. В его лодке были обнаружены 10 штук незаконно добытых особей семейства лососевых.

В беседе с полицейскими 65-летний подозреваемый признал вину. Он пояснил, что знал об уголовной ответственности за осуществление незаконного вылова без специального разрешения.

Орудия лова и добытые биоресурсы были изъяты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный вылов (добыча) водных биоресурсов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы либо обязательные или исправительные работы, либо штраф от трехсот до пятисот тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что пенсионер-браконьер в Карелии содрал шкуру с лося и выкинул её в лесу.

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Комментарии

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Бегун
2021-08-02 18:03:05
Рыбки красной поесть бы!?!?
Андрей Дубенский
2021-08-02 17:45:43
Как незаконно миллионы пенсионеров индексации лишить - тут всё путём. А как пенсионер незаконно особь рыбки поймал - в тюрягу гада...
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