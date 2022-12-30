В Карелии полицейские помогли семье, застрявшей на трассе из-за поломки автомобиля, добраться домой

В Медвежьегорском районе сотрудники ДПС пришли на помощь семье, оказавшейся оказавшимся в трудной ситуации.

Инцидент произошел вечером 30 декабря. Полицейские заметили иномарку на обочине федеральной трассы «Кола». В свете аварийных огней мужчина трудился под капотом, а в салоне автомобиля его ждали жена и ребёнок, рассказали в МВД Карелии.

Водитель сообщил автоинспекторам, что он с семьей едет домой, в Сегежский район, а машина сломалась. На подмогу уже выехал родственник, но ждать его придётся не меньше часа. От помощи полицейских мужчина не отказался: они вместе отправились в магазин автозапчастей, а потом и устранили поломку, что позволило семье продолжить свой путь домой.

Ранее полицейские в Карелии получили благодарность за помощь автоледи с острой болью.