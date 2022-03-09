890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина
16.03.2022 22:00
Минэк объяснил, когда спадет ажиотажный спрос на сахар в Карелии
Сегодня 06:40

В Карелии полицейские раскрыли ночную кражу

Новости. Происшествия
15:50, 17 Марта 2022
фото: © bloknottambov.ru

Новости партнеров

В Прионежье вор оставил даму без мобильного телефона и денег.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 56-летней женщины. Она сообщила, что кто-то проник в её дом, похитил деньги и имущество. Об этом информирует МВД.

Преступление было совершено в ночное время. Хозяйка в тот момент отсутствовала, а когда вернулась, обнаружила повреждения на входной двери. На месте не оказалось мобильного телефона, а также 8 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее судимый 26-летний местный житель. Он признался, что сразу после совершения преступления уехал в Петрозаводск, где сбыл гаджет и потратил деньги.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее МВД Карелии объяснило причины стремительного роста числа краж из магазинов и торговых центров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
10.03.2022, 16:51
Весь поселок в Карелии пришел проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине (ФОТО)
10.03.2022, 12:47
Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»