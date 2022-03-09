В Карелии полицейские раскрыли ночную кражу

В Прионежье вор оставил даму без мобильного телефона и денег.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 56-летней женщины. Она сообщила, что кто-то проник в её дом, похитил деньги и имущество. Об этом информирует МВД.

Преступление было совершено в ночное время. Хозяйка в тот момент отсутствовала, а когда вернулась, обнаружила повреждения на входной двери. На месте не оказалось мобильного телефона, а также 8 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее судимый 26-летний местный житель. Он признался, что сразу после совершения преступления уехал в Петрозаводск, где сбыл гаджет и потратил деньги.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее МВД Карелии объяснило причины стремительного роста числа краж из магазинов и торговых центров.