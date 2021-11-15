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В Карелии полицейские сняли с поездов четырех пассажиров, устроивших в вагоне шумное застолье

Новости. Общество
11:21, 06 Декабря 2021
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

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Четверо мужчин не доехали до места назначения из-за пьяных дебошей в поездах дальнего следования.

По информации транспортной полиции Петрозаводска, наряд был вызван к прибывающему на станцию Кемь поезду сообщением «Мурманск – Санкт - Петербург». Полицейские обнаружили пассажиров – 27-летнего жителя Калининградской области, 44-летнего жителя северной столицы и 47-летнего жителя Мурманской области, которые распивали спиртные напитки в пути следования. Мужчина нарушали общественный порядок и мешали отдыху пассажиров.

Аналогичное правонарушение было пресечено транспортными полицейскими на станции Суоярви в поезде сообщением «Мурманск - Москва». В нем полицейские выявили 39-летнего жителя Карелии, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы.  Все они были отстранены от дальнейшего проезда. Дебоширам грозит административный арест до 15 суток.

Кром того, во время стоянки поезда сообщением «Мурманск - Москва» на станции Кемь 36-летнему жителю Карелии было отказано в проезде в связи с тем, что при посадке в вагон он был пьян. В отношении правонарушителя составлен административный протокол.

Ранее для двух пьяных пассажиров поезда станция Кемь в Карелии стала конечной.

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Комментарии

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кир
2021-12-06 13:07:09
Не удалось получить взятку, так как все деньги были уже пропиты. :) Попали в статистику, - сказал кот.
Гость
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