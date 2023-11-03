В Карелии полицейские сняли с поездов пьяных и дебоширивших пассажиров

Транспортные полицейские республики пресекли нарушения общественного порядка в поездах дальнего следования.

В Карелии транспортные полицейскими пресекли нарушения общественного порядка в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западу.

В результате транспортные полицейские выяснили, что нетрезвый 42-летний житель Мурманской области в пути следования поезда нарушал общественный порядок и мешал отдыхать своим попутчикам.

Аналогичное правонарушение пресекли в поезде сообщением «Мурманск — Санкт-Петербург». Там 52-летний мужчина — тоже житель Мурманской области — употреблял спиртное, а когда вернулся в вагон, на его поведение стали жаловаться пассажиры и проводник.

А 40-летнему жителю нашей республики отказали в проезде из-за того, что он при посадке в поезд сообщением «Петрозаводск — Москва» был пьян.

Стражи порядка привлекли всех правонарушителей к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме того, полиция выявила жителей Карелии, которые курили в поездах дальнего следования. И эти нарушители были привлечены к административной ответственности.

В ведомстве напомнили о том, что в пассажирских поездах категорически запрещено курить и распивать спиртные напитки, отметили в пресс-службе Управления.