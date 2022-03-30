В Карелии полицейские со стрельбой остановили пьяного нарушителя (ВИДЕО)

В Карелии полиция задержала пьяного водителя, уже судимого за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В Костомукше во время ночного патрулирования экипаж ДПС заметил автомобиль, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения, существенно превышал скорость, игнорировал искусственные препятствия на дороге. Об этом информирует МВД.

Требования сотрудников полиции остановиться водитель не исполнил, увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали преследование нарушителя. Тот продолжал движение, игнорировал законные требования об остановке, а также неоднократные предупреждения о применении табельного оружия. Своими действиями водитель создавал угрозу жизни и здоровью граждан, сообщили в полиции.

После предупредительных выстрелов в воздух инспектор ДПС несколько раз выстрелил по колесам нарушителя. В результате автомобиль остановился. Водитель попытался убежать, но был задержан.

Установлено, что за рулем находился лишенный водительских прав 25-летний житель Костомукши, который менее года назад был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. И в этот раз освидетельствование подтвердило у него алкогольное опьянение.

В отношении костомукшанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

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