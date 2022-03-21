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В Карелии полицейские за неделю нашли более 30 человек, скрывавшихся от суда и следствия

Новости. Общество
13:43, 22 Марта 2022
фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В МВД республики подвели итоги операции «Розыск».

На прошлой неделе в Карелии прошел первый этап операции под условным называнием «Розыск», сообщили в МВД Карелии. Сотрудники полиции установили местонахождение более чем 30 граждан, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания. Так, нашли шесть преступников, которых искала служба исполнения наказания Карелии, и двух граждан, находившихся в розыске органами полиции иностранных государств. На территории стран СНГ установлено местонахождение двух человек, совершивших преступления на территории республики.

В ходе операции разысканы 19 без вести пропавших, 23 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи или специализированного учреждения для детей и подростков.

Ранее сообщалось, в Карелии объявленный в розыск мужчина попался в руки росгвардейцев.

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