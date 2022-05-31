В Карелии полицейские задержали рыбаков, незаконно выловивших 9 тысяч особей корюшки (ВИДЕО)

В Питкярантском районе задержали рыбаков-браконьеров, которые нанесли государству ущерб на 1,8 млн рублей.

В ходе проведения операции «Путина» сотрудники полиции по Питкярантскому району совместно с инспекторами отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны с поличным задержали трех рыбаков, которые незаконно ловили корюшку в реке Тулемайоки, сообщает mvdmedia.

Установлено, что двое ранее судимых местных жителей 44 и 46 лет, а также их 36-летний знакомый из соседнего региона вышли на моторной лодке в нерестовый период. Используя запрещённое орудие — тяговый невод, они выловили более 9 300 особей корюшки. Причинённый государству ущерб составил свыше 1,8 млн рублей.

У подозреваемых полицейские изъяли лодку, сети и незаконно добытую рыбу.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.