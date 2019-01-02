В Карелии полиции вернули право штрафовать дебоширов и собачников

Сотрудникам МВД Карелии с 1 января 2019 года вернули право составлять административные протоколы на граждан, нарушающих общественный порядок.

В конце прошлого года завершилась многолетняя работа по внесению изменений в республиканское законодательство, необходимых для наделения полицейских правом привлекать граждан к административной ответственности, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.