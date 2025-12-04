В Карелии полиция ликвидировала интернет-магазин с наркотиками

Сотрудники полиции Карелии пресекли деятельность нелегального интернет-магазина по продаже запрещенных веществ и перекрыли канал поставки наркотиков в республику.
Были задержаны двое подозреваемых.
Как рассказали в МВД, расследование началось в сентябре 2025 года, когда оперативники задержали 43-летнего жителя Костомукши. У него изъяли более 9 граммов наркотиков, расфасованных для продажи, а также весы и средства связи. Мужчина оставлял тайники-закладки с наркотиками на территории Карелии.
В ходе дальнейшей работы полицейские вычислили организатора преступной схемы — 39-летнего жителя Ленинградской области. В ноябре его также задержали. Установлено, что этот мужчина организовал интернет-магазин и лично привозил оптовые партии наркотиков своему сообщнику в Карелию. В его квартире нашли технику, которая использовалась в преступной деятельности, и свертки с неизвестным веществом, отправленным на экспертизу.
В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам, включая хранение и покушение на сбыт наркотиков в значительном размере. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что 17-летняя девочка фасовала наркотики и раскладывала их по тайникам в Петрозаводске.