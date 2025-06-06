Шандалович: в Карелии поощрят учителей, подготовивших стобалльников на ЕГЭ

Элиссан Шандалович поздравил педагогов и их воспитанников в Карелии, показавших на ЕГЭ максимальный результат.

В Карелии поощрят учителей, подготовивших стобалльников на ЕГЭ. Об этом написал председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович, отметив, что на сегодня своих учеников для отличной сдачи ЕГЭ в республике подготовили более 20 педагогов.

Отдельно он отметил двоих учителей из родного ему Медвежьегорского района: Ольгу Ксенчину, учителя химии школы им. Фанягина, и Ольгу Строк из пиндушской школы им. Исакова, ученики которой набирают сто баллов по русскому языку уже второй год подряд.

— «Как отмечают педагоги, такой успех выпускников — Павла Хрылева и Таисии Лобановой — результат упорного труда, дисциплины и взаимной работы», — написал Элиссан Шандалович.

— «Мне особенно приятно, что Павел планирует поступать в Медицинский институт имени профессора А. П. Зильбера Петрозаводского госуниверситета».

Председатель Заксобрания Карелии напомнил, что с 2023 года в республике действует закон о поощрении учителей за особые успехи учеников. За каждый максимальный результат на ЕГЭ или успешное выступление на заключительных этапах всероссийских школьных олимпиад педагоги получает по 100 тысяч рублей.

— «Поздравляю выпускников и их наставников с блестящими результатами! Они показывают, что высокие цели достижимы», — написал Элиссан Шандалович.