В карельском Приладожье простились с еще одним погибшим участником СВО

С молодым солдатом 2003 года рождения простились в карельском поселке.

Сегодня, 27 июня прошла траурная церемония прощания с Данилой Чудаковым. Молодой человек погиб 14 марта 2025 года во время службы в специальной военной операции. Об этом рассказали в Администрации Сортавальского округа.

Церемония прошла в клубе поселка Кааламо. Гроб с телом погибшего солдата сопровождал почетный воинский караул.

Почтить память 21-летнего жителя Карелии пришли все его родные и близкие.