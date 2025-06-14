18-летний житель Карелии отправился за решетку за избиение девушки

Суд вынес решение в отношении молодого жителя Пряжи.

Сегодня, 20 июня, в Карелии Пряжинский районный суд вынес приговор 18-летнему юноше. Молодой человек серьезно покалечил свою знакомую. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Карелии.

В начале марта житель Пряжи встретил на улице знакомую, к которой питал личную неприязнь. Ранее она негативно о нем высказывалась, что стало причиной его дальнейшей агрессии. Молодой человек подошел к ней сбоку и ударил ногой в поясницу. Суд признал его виновным по статье о нанесении побоев. Парень свою вину признал.

У юноши уже есть судимость за насильственное преступление, после которого ему назначили испытательный срок без заключения. На суде отметили его преступление во время испытательного периода, его плохое поведение и заявление на отмену его условного срока за прошлое преступление.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы на 1 год и 7 месяцев в колонии.