В Карелии посетители магазинов продолжают попытки украсть еду и спиртное

В начале недели сотрудники Росгвардии Петрозаводска задержали очередных нарушителей.

Днем 31 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала сигнализация. По словам старшего охранника, неизвестный взял с полки алкоголь, убрал в карман куртки и ушел без оплаты.

Этой же ночью тревожную кнопку нажали работники магазина на Октябрьском проспекте. Выяснилось, что 25-летний мужчина спрятал в карман продукты и удалился.



Всех задержанных доставили в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.