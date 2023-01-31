В Карелии посетители магазинов продолжают попытки украсть еду и спиртное

В начале недели сотрудники Росгвардии Петрозаводска задержали очередных нарушителей.
Днем 31 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала сигнализация. По словам старшего охранника, неизвестный взял с полки алкоголь, убрал в карман куртки и ушел без оплаты.
Этой же ночью тревожную кнопку нажали работники магазина на Октябрьском проспекте. Выяснилось, что 25-летний мужчина спрятал в карман продукты и удалился.
Всех задержанных доставили в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.
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