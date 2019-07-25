В Карелии посетители пытались передать заключенным деньги, наркотики и телефоны

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия прошло расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности пенитенциарной системы республики за первое полугодие 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В работе коллегии приняли участие начальник УФСИН России по Республике Карелия полковник Александр Терех, заместитель прокурора Карелии Сергей Губин, старший помощник прокурора РК по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Андрей Аверин, руководящий состав регионального УФСИН и подразделений уголовно-исполнительной системы региона.

На заседании было отмечено, что за 6 месяцев 2019 года среднесписочная численность спецконтингента составила 2604 человек. Побегов из-под охраны и при конвоировании, а также фактов нарушения требований закона при применении мер безопасности не допущено. Из исправительных учреждений освобождено 622 человека, из них 299 условно-досрочно.

В течение всего времени проводились мероприятия по недопущению проникновения в учреждения средств мобильной связи, запрещенных предметов. В ходе обысков и досмотров изъято: денег – 3 тыс. рублей, колюще-режущих предметов – 1 единица, средств мобильной связи – 2, наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их аналогов – 1,085 гр. при попытке доставки на территорию ИУ и СИЗО.

В учреждениях УИС Карелии организовано общеобразовательное обучение осужденных, высшее образование получают 10 человек, в школах обучалось на конец 2018/2019 учебного года 237 осужденных, в мае-июне 2019 года 59 человек сдали экзамены, получили аттестаты государственного образца. В образовательных учреждениях среднего профессионального образования проводится обучение по 15 специальностям, за текущее время 522 осужденных получили дипломы.

Объем выпуска товарной продукции, выполнения работ и оказания услуг учреждениями УФСИН России по Республике Карелия за прошедший период составил более 86 миллионов рублей, что на 10 миллионов рублей превысило запланированную сумму. В первом полугодии наиболее прибыльными стали деревообрабатывающее производство – 20,7 млн. рублей, легкая промышленность – 13,1 млн. рублей, изготовление светодиодных светильников – 15,3 млн. рублей.

По итогам заседания, коллегия УФСИН России по Республики Карелия отметила удовлетворительные результаты деятельности подведомственных учреждений по укреплению правопорядка и законности в учреждениях, обеспечению условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, соблюдению их прав, свобод и законных интересов, совершенствованию воспитательной и социальной работы, повышению социальной защищенности личного состава.