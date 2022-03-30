В Карелии посетительница бара разбила бутылку о голову мужчины за его попытку попасть в туалет

В Олонецком районе попытка посетить уборную в баре закончилась для мужчины обращением в полицию, рассказали в МВД Карелии.

В полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений 27-летнему жителю Олонецкого района. Как выяснили стражи порядка, в одном из баров района произошел конфликт. Мужчина отправился в уборную, однако, обе комнаты были заняты. Он взялся за дверные ручки, чтобы в этом убедиться. В том же помещении находилась девушка. Она возмутилась желанием посетителя перепроверить, закрыты ли двери, ведь за одной из них находилась ее подруга. 27-летний олончанин сообщил, что тоже недоволен, когда женщина находится в мужском туалете. Тогда незнакомка ударила его по голове бутылкой пива, из которой пила. От удара мужчина получил рассечение лба.

Участковый установил личность 20-летней подозреваемой, просмотрев записи с камер видеонаблюдения.

Возбужено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенного с использованием предмета в качестве оружия.