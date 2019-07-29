Подписаться
Новости. Криминал
13:23, 29 Июля 2019
фото: pixabay.com / Farmgirlmiriam

В Карелии посетительницы баров крушили инвентарь и били мужчин

Загрузка...

Бойцы вневедомственной охраны задержала гражданок, буянивших в ночных заведениях Карелии.

Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны в ночь на 28 июля были направлены на сработку сигнализации в кафе на Соломенском шоссе, сообщают в карельском управлении Росгвардии. 

В кафе за повреждение имущества была задержана 47-летняя посетительница. Как пояснили в Росгвардии, женщине "чем-то не угодила газовая горелка". 

А в Сортавале ближе к утру, в половине пятого, группа задержания выезжала в бар на улице Суворова, где 22-летний мужчина получил бутылкой по голове от юной девушки. От оказания медицинской помощи пострадавший отказался. В полицию для дальнейшего разбирательства были переданы оба участника конфликта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-29 14:38:57
200 - 300 часов уличных работ на пользу пойдут.
однозначно
2019-07-29 13:37:25
Так День ВМФ был. Прошу отнестись к этому с пониманием.
А когда на море качка
И бушует океан...
Мизантроп
2019-07-29 13:44:19
однозначно, +100500 ))))))))))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
22.07.2019, 21:05
Названы продукты, старящие организм
23.07.2019, 21:48
Пожарные эвакуировали из гипермаркета в Петрозаводске 214 человек

Аналитика

26.07.2019 13:19
Обществоведение
Лицензия как знак качества
Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи.
Когда регионами руководят менеджеры 7
25.07.2019 09:56
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы 2
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Вся аналитика

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»