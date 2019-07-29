В Карелии посетительницы баров крушили инвентарь и били мужчин

Бойцы вневедомственной охраны задержала гражданок, буянивших в ночных заведениях Карелии.

Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны в ночь на 28 июля были направлены на сработку сигнализации в кафе на Соломенском шоссе, сообщают в карельском управлении Росгвардии.

В кафе за повреждение имущества была задержана 47-летняя посетительница. Как пояснили в Росгвардии, женщине "чем-то не угодила газовая горелка".



А в Сортавале ближе к утру, в половине пятого, группа задержания выезжала в бар на улице Суворова, где 22-летний мужчина получил бутылкой по голове от юной девушки. От оказания медицинской помощи пострадавший отказался. В полицию для дальнейшего разбирательства были переданы оба участника конфликта.