В Карелии после ДТП произошел розлив 500 литров дизельного топлива

Столкновение легкового автомобиля Suzuki и грузовика Scania произошло 29 января около 11:35 на 8-м километре трассы «Лонка — Калевала».
Сотрудники пожарно-спасательного подразделения Кемского района ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Лонка — Калевала», в котором столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Suzuki Berlingo, сообщает Госкомитет по безопасности Карелии.
В итоге у грузового автомобиля Scania был повреждён топливный бак, что привело к розливу примерно 500 литров дизельного топлива. Также пострадал аккумуляторный отсек, что создавало дополнительную угрозу.
Легковой автомобиль Suzuki Berlingo получил значительные повреждения передней части с водительской стороны.
На место происшествия оперативно выехал дежурный караул Пожарной части № 24 из посёлка Кривой Порог. Пожарными были проведены работы по устранению угрозы возгорания разлившегося топлива и обеспечению безопасности на месте аварии.
В результате инцидента никто не пострадал.
Госкомитет напоминает, что номер вызова экстренных служб — 112.
