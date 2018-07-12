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Новости. Происшествия
21:51, 12 Июля 2018

В Карелии после схода грузового состава с рельсов частично восстановлено движение

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Возобновлено движение поездов по одному пути на перегоне Сиг – Энгозеро, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В 21.00 железнодорожники возобновили движение поездов на перегоне Сиг – Энгозеро Октябрьской железной дороги по одному пути.

Для возобновления движения железнодорожники убрали с рельсов вагоны, мешающие движению, и восстановили поврежденный участок железнодорожного полотна. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются на втором пути, на месте работают два восстановительных поезда.

В результате схода грузового состава задержан поезд № 21 сообщением Мурманск – Санкт-Петербург на 2 часа 37 минут.

Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для скорейшего ввода поезда в график.
Напомним, что сегодня в 14.45 на перегоне Сиг – Энгозеро Октябрьской железной дороги произошел сход 15 порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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