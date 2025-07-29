В Карелии после удара молнии в дерево начался пожар

30 июля вечером в Пряжинском районе Карелии возле деревни Сямозеро молния ударила в сосну. Произошло возгорание. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21:10. Через пять минут на место прибыли пожарные из поселка Эссойла.

Оказалось, что местные жители уже справились с огнем, который перекинулся с дерева на сухую траву. Спасатели пролили место возгорания водой для полной ликвидации угрозы.

В результате происшествия никто не пострадал. Пожарные отмечают оперативные действия местных жителей, которые первыми заметили и потушили возгорание.