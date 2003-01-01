В Карелии после удара молнии в дерево вспыхнул пожар

Сгорела стоявшая рядом постройка.
В деревне Метчелица Пряжинского района молния во время грозы ударила в дерево. Произошел пожар, пламя перекинулось на ближайшее строение. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности.
Загорелся стоявший рядом сарай. В 08:34 на место происшествия приехали пожарные из поселка Эссойла. В тушении участвовали четыре спасателя.
Возгорание локализовали к 09:02. Пожарные справились с огнем к 09:16 утра. Обошлось от пострадавших, но сарай практически полностью сгорел.
